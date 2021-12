Coronanieuws: nieuwe lockdowns niet uitgesloten in langetermijnplan

04.00

Ook de komende week is heel Nederland donkerrood op de kaart van coronabesmettingen in Europa. Het aantal positieve tests daalt snel, maar in geen enkele provincie gaat de afname ver genoeg om het hoogste waarschuwingsniveau te verlaten. Het is de zesde week op rij dat het hele land donkerrood kleurt.

Limburg heeft naar verhouding weer de meeste positieve tests, maar is nu ook de snelste daler. Nederland is al tijden een van de grootste coronabrandhaarden in Europa, samen met Slowakije en Tsjechië. Op de ranglijst van vorige week stond Limburg op de vijfde plaats en Zeeland negende van de meer dan tweehonderd regio's in Europa. De coronakaart wordt elke donderdag vastgesteld door het ECDC, de Europese gezondheidsdienst waar onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bij is aangesloten.