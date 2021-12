Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Gillis op de knieën voor Nicol? Deze en andere voorspellingen voor 2022

Gaat realityster Peter Gillis in 2022 trouwen met zijn Nicol? Wordt Oranje wereldkampioen voetbal? Komen we volgend jaar van de coronapandemie af? Voor antwoord op deze en meer prangende vragen ging Omroep Brabant langs bij waarzegster Ella Pierot in Oosterhout.

Geen glazen bol op tafel, het koffiedik blijft in het filter en de pendel ligt onaangeroerd in de ladekast. Ella houdt zich namelijk al 35 jaar bezig met tarotkaarten lezen. Naar eigen zeggen komen vrijwel al haar voorspelling uit. “Alles is voor de geboorte al voorbestemd. Ik maak het alleen zichtbaar”, verklapt de helderziende terwijl ze geroutineerd de kaarten schudt.

"Corona? Ik ga er vijf kaarten op trekken."

Om de voorspellingen nog betrouwbaarder te maken, heeft de sympathieke Oosterhoutse speciaal voor Omroep Brabant een nieuwe stok tarotkaarten in gebruik genomen. “Kijk zo gaat de energie erin van de vragen die we gaan stellen.” Ze concentreert zich op de kaarten en legt ze vakkundig op tafel. De blauwe achterzijden van de kaarten wijzen naar boven. Het is toch wel de meest gestelde vraag aan helderzienden op dit moment: worden we in 2022 verlost van hét virus? “Ik ga er vijf kaarten op trekken”, zegt Ella meteen. Ze herhaalt de vraag zorgvuldig. “Oh, ik zie dat er een hele strijd gevoerd gaat worden. Dat is minder leuk.” Snel draait ze nog meer tarotkaarten om. De spanning is om te snijden. Een nieuwe afbeelding zorgt gelukkig toch nog voor een lichtpuntje in de lange strijd tegen corona.

Waarzegster Ella Pierot leest tarotkaarten en voorspelt 2022 (foto: Erik Peeters).

Volgens de waarzegster kunnen we veel meer positieve momenten verwachten. “We worden veel gelukkiger dan nu het geval is.” Maar de ijdele hoop op een overwinning van het Nederlandse Elftal op het WK in Qatar moeten we laten varen. “Dit is overduidelijk. Op deze kaart wordt een koordje doorgesneden. Dat is niet goed. Ze gaan er behoorlijk mee de diepte in”, geeft de waarzegster weg. “En we moeten het hier echt van de kaarten hebben hoor, want ik heb zelf weinig verstand van sport”, zegt de helderziende lachend.

"Kijk, dit is een hele mooie kaart."