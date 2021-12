Annemarie hoeft de kerstnacht niet in haar rolstoel door te brengen

Annemarie Verbunt (privéfoto). vergroot

Annemarie Verbunt uit Oosterhout gaat toch nog fijne feestdagen tegemoet. Ze heeft vanwege haar spierziekte dag en nacht zorg nodig, maar had tot het einde van het jaar meerdere nachten waarin niemand voor haar kon zorgen. Dat is nu opgelost. “Ik heb zo veel lieve reacties gekregen. Ik wil heel graag iedereen bedanken.”

Afgelopen weekend vertelde Annemarie aan Omroep Brabant dat ze tot het einde van het jaar zeven nachten in het verschiet had waarin niemand voor haar kon zorgen. Ook in januari had ze nog gaten in het rooster. Het zou nachten wakker in haar rolstoel betekenen.

"Ze is echt een cadeautje, een topper!"

Na die oproep stroomden de reacties binnen, ze kreeg er meer dan tweehonderd. Sinds drie nachten is een nieuwe zorgmedewerker aan de slag. “En wat een juweeltje dat is. Echt een cadeautje, een topper! Ik heb drie heerlijke nachten gehad”, vertelt Annemarie donderdag opgewekt. Donderdag heeft ze nog drie afspraken met potentiële nieuwe verzorgers. Want Annemarie heeft structureel nieuwe mensen in haar zorgteam nodig. Ze regelt haar zorg zelf via het PAB-budget (Persoonlijk Assistentiebudget) voor mensen met een complexe zorgvraag met ook nog eens levensbedreigende momenten.

"De paniek in mijn hoofd is weg."

“Het is heel bijzonder dat het zo loopt. Het liefste wil ik iedereen persoonlijk beantwoorden, maar dat gaat niet.” Alleen voor oud en nieuw zoekt Annemarie nog een nachtverzorger, en daarna staan er nog drie nachten open. Maar de kans is groot dat dat gaat lukken. "De paniek in mijn hoofd is weg. Ik ben echt heel blij." LEES OOK: Annemarie moet de nacht doorbrengen in haar rolstoel: 'Ik ben uitgeput' Noodkreet van Annemarie slaat aan: al 100 mensen willen haar helpen

