Om te skiën hoef je niet naar Oostenrijk: baan in Uden weer open na brand

De Schans is weer open

Trots wijst voorzitter Arno Mertens van skibaan De Schans in Uden naar de gloednieuwe kunstbanen. De aanleiding is minder, want in april van dit jaar werden de kunststofbanen grotendeels verwoest door brand die was aangestoken. Maar nu kan er weer geskied worden, zelfs tijdens de lockdown.

Een paar jongeren die zich verveelden besloten in april naar De Schans te gaan. Ze glipten door een gat in het hek en klommen naar boven voor het uitzicht. Vlak voordat ze vertrokken stak een van hen, een Udenaar van 14, de kunststof baan in de fik. Het vuur verspreidde zich razendsnel. De brandweer was er snel bij, maar de schade was toch zo'n 300.000 euro. Een deel is door de verzekering gedekt en volgens het Openbaar Ministerie is de zaak strafrechtelijk afgedaan.

"Het viel nog niet mee om aan nieuwe matten te komen."

Ondertussen had het herstel nog heel wat voeten in aarde. "In het begin mochten we nog niets doen, want alles moest worden afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Het afgebrande plastic werd bestempeld als chemisch afval. Daarna viel het nog niet mee om aan nieuwe matten te komen, maar uiteindelijk kon de leverancier leveren", zegt Arno Mertens. Met de steun van de leden en donateurs is het gelukt de schans te herstellen. Als er wat moest gebeuren dan werd er een oproep gedaan onder de leden. Zo zijn er heel wat helpende handjes aan te pas gekomen van veel vrijwilligers. Ruim 2000 uur werk zit erin.

Helpende handjes worden bedankt

De ruim 800 leden van De Schans zijn uiteraard blij dat er weer geskied kan worden. Vooral in deze coronatijd waarin de mogelijkheden om te sporten toch al beperkt zijn. Ook niet-leden kunnen komen skiën, voor tien euro moeten ze dan een dagpas kopen. De verwachting is dat daar net als vorig jaar best veel mensen gebruik van maken in de kerstvakantie.

"Met veilige afstanden kunnen er maximaal 150 mensen tegelijk skiën."