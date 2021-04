Jongen (14) meldt zich voor brandstichting bij skischans Uden

Een 14-jarige jongen heeft zich afgelopen week bij de politie gemeld vanwege brandstichting bij skibaan De Schans in Uden. Dat meldt de politie vrijdagmiddag. De jongen meldde zich samen met een ouder en is verhoord.

De club was niet in gebruik op het moment dat de brand uitbrak. De politie gaat ervan uit dat de brand is aangestoken. Op camerabeelden is namelijk te zien hoe een groepje jongeren wegrent rond het tijdstip dat de brand aan de Ariekseweg uitbreekt.