Ken je die mop van die kerstboom die zijn mond moest houden?

Die mag weer praten, alleen wist hij het zelf nog niet. De gemeente Breda, waar Prinsenbeek onder valt, heeft zich toch bedacht. Eerst ontving de stichting WinterWonderBeek nog een brief met daarin een zwijgplicht voor de boom. Maar daarna is er "nog een hoop heen en weer gecommuniceerd", zegt een woordvoerder van de gemeente.

"Dat meent u niet, ik weet van niks", zegt secretaris Herman Emaus. "Ik ga eens even bij de rest van het bestuur informeren." Het lijkt erop dat na het versturen van de brief, de gemeente alsnog eieren voor haar geld heeft gekozen. Inmiddels is het bestuur ook door de gemeente geïnformeerd dat de boom toch echt aan mag.

In een verklaring die Omroep Brabant kreeg van de gemeente staat zwart op wit: er is besloten dat de kerstboom aan mag blijven. Wel moet de stichting er op toezien dat er niet te veel mensen bij de boom staan. Anders moeten er worden getroffen en gaat de boom uit. Een bestuurslid heeft inmiddels iemand van de gemeente aan de lijn gekregen en de boodschap is inderdaad dat de boom weer aan mag.

Morgen

"Morgen gaat hij weer aan", zegt Herman. "Van tien uur 's morgens tot acht uur 's avonds." Vrijwilligers gaan ervoor zorgen dat het niet te druk wordt rond de boom. "Zo hebben we dat vorig jaar ook gedaan."

De gemeente doet een beroep op de mensen die komen genieten van de kerstboom. "Oproep is dus ook aan de bezoekers om hier zelf ook rekening mee te houden en hier ook hun eigen verantwoordelijkheid in te nemen."

