Op = op: iedereen mocht komen boosteren in Hilvarenbeek

Het stond rijen dik voor de deur van cultureel centrum Elckerlyc in Hilvarenbeek: er werden donderdagmiddag boostervaccins gezet bij zestigplussers. Maar er waren vaccins over en die werden donderdagavond uitgedeeld aan wie maar wilde.

Elckerlyc in Hilvarenbeek werd donderdag door twee huisartsenpraktijken gebruikt om vaccinaties te zetten, huisartsenpraktijk Ypelaer en huisartsenpraktijk De Linde. "Er was een overschot", weet een medewerker van het culturele centrum. "Dus ze gingen nog even door met prikken."

Dokter Van Es van huisartsenpraktijk De Linde vertelt dat ze rond vijf uur klaar waren met de geplande vaccins aan zestigplussers. "Maar toen was er nog over. En dat ging als een lopend vuurtje door het dorp." Het zorgde voor lange rijen bij het centrum. Rond acht uur in de avond was het laatste vaccin in een arm verdwenen.

Er komen nog wat mensen tevergeefs naar het centrum, maar die krijgen donderdagavond geen vaccinatie meer. Het vaccin is op en ook voor dokter Van Es is het gedaan: "Ik ben doodop, ik ga naar huis."

Het komt vaker voor dat er aan het eind van de dag vaccins over zijn die worden verdeeld onder mensen die graag vast een prik willen. Zo is op de website prullenbakvaccin.nl is elke dag te zien waar er vaccins over zijn.

