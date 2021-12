Huizen bouwen op landbouwgrond: 'Provincie werkt gemeenten tegen'

Meerdere Brabantse gemeenten zien het bouwen van woningen op landbouwgrond als belangrijke oplossing voor de woningcrisis, maar willen meer medewerking van de provincie. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant samen met de NOS en de andere regionale omroepen.

Omroep Brabant vroeg alle Brabantse gemeenten wat volgens hen de belangrijkste oorzaak van het woningentekort is, en wat er nodig is om de woningcrisis op te lossen. Van de 61 gemeenten reageerde meer dan de helft, van grote steden tot kleine dorpen.

'Provincie houdt de rem er op'

Ouderen die niet doorstromen wordt als de allerbelangrijkste oorzaak van de crisis gezien. Als oplossing worden onder andere het splitsen van woningen en een zelfbewoningsplicht genoemd.

Opvallend is de wens om woningen te bouwen op landbouwgrond. Nergens in het land leeft dit zo erg als in onze provincie. Eenderde van de gemeenten die de vragenlijst invulden wil hier werk van maken.

Maar dat is niet altijd eenvoudig. Bijna alle gemeenten die willen 'bouwen in de wei' geven namelijk aan dat het provinciebestuur in de weg staat. Vijf gemeenten voelen zich zelfs actief tegengewerkt door de provincie. Bijvoorbeeld Boekel: "De provincie houdt de rem erop. Wij willen géén bemoeienis van de provincie."

Meer ruimte

In Cranendonck herkennen ze het: "De provincie heeft veel regels", aldus een woordvoerder. Er kloppen regelmatig mensen aan die willen bouwen in het buitengebied, maar die krijgen bijna altijd nee als antwoord. Volgens de gemeente komt dat door het beleid van de provincie.

"De provincie is erg gericht op bouwen binnen de steden, maar daarmee redden we het niet", zegt ook de gemeente Oss. "Maar het bouwen van sociale woningen is in het buitengebied veel makkelijker."

In Altena zien ze het voor hun neus gebeuren: "Er komen meer en meer grote gebouwen leeg te staan in het buitengebied op plekken die gebruikt kunnen worden voor woningbouw. Maar de provincie staat niet toe dat er woningen bij komen in het buitengebied."

'Ligt niet altijd aan de provincie'

Volgens veel gemeenten kijkt de provincie te veel naar de lange termijn: "De provincie hecht te veel waarde aan bevolkingsprognoses voor de lange termijn. Maar dat moet niet leidend zijn", aldus de gemeente Oosterhout. Ook Landerd stelt dat de voorspellingen van de provincie hun ambities in de weg te staan.

Gedeputeerde Erik Ronnes weet dat er soms onvrede leeft bij gemeenten, maar deze verwijten herkent hij niet: "Bij een recent overleg met regio's en gemeenten zijn deze zaken ook niet genoemd", hij geeft aan dat geen van de klagende gemeenten het ter sprake heeft gebracht.

Ronnes stelt verder dat er echt wel gebouwd wordt in het buitengebied, maar dat de provincie ook rekening moet houden met de lange termijn. "Straks heb je hele wijken in het buitengebied, terwijl in een dorp leegstand is." Hij zegt dat hij niemand wil tegenwerken, maar soms kan het niet anders. "Wij hebben ook weer te maken met de landelijke Wet ruimtelijke ordening, het ligt niet altijd aan de provincie." Daarnaast geef de nieuwe omgevingsverordening die in 2022 in gaat meer ruimte om te bouwen in het buitengebied.

Doorstroom ouderen

Bouwen op landbouwgrond mag dan genoemd worden als een van de belangrijkste oplossingen voor de wooncrisis, als oorzaak staat het feit dat ouderen onvoldoende doorstromen op nummer één.

LEES OOK:

Geen stikstof of statushouders: senioren zijn het probleem deze wooncrisis

Ook kleine gemeenten willen optreden tegen beleggers die huizen opkopen