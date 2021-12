Buren ruimen ravage op na verwoestende vuurwerkbom in Geldrop

De aanslag met vuurwerk zorgde voor een enorme ravage (privéfoto).

De ravage bij het huis in de Sluisstraat in Geldrop is vrijdag door een groep buren opgeruimd. De bewoners van het huis werden 's nachts opgeschrikt doordat zwaar vuurwerk naar binnen werd gegooid. Een overbuurman van het getroffen stel schrok zich dood van de harde knal: "Het was geen strijker."

"Ik was tv aan het kijken en hoorde een harde knal. Toen zijn we naar buiten gegaan en zag ik heel veel glas liggen", vertelt de man. "Als buren zijn we flink geschrokken. Nadat de politie en brandweer waren geweest, hebben we buiten bouwlampen neergezet en met heel de wijk geholpen om de boel op te ruimen." De ravage in het huis is groot. Een muur is ontzet en een tussendeur werd volledig weggeblazen en kwam meters verderop terecht op de keukentafel. Het vuurwerk werd door de brievenbus naar binnen gegooid, bleek na onderzoek van de politie. "Als je vuurwerk hoort denk je soms: zo, flinke knal. Maar dit was echt bijzonder hard. Ik heb geen idee wat het is geweest, maar het was geen strijker", vertelt de buurman.

