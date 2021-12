Onrustige kerstnacht in Veen met vier autobranden

Foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision Mediaprodukties Volgende Vorige 1/4 Foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision Mediaprodukties

In Veen zijn in de nacht van kerstavond vier sloopauto's in vlammen opgegaan. Zo'n driehonderd mensen stonden bij het vuur te kijken op de kruising van de Witboomstraat en de Van der Loostraat.

In eerste instantie ging het om twee sloopauto's die in brand werden gestoken. Later, rond tien voor half één, werden nog eens twee auto's in de hens gezet. Ook werd er zwaar vuurwerk afgestoken en er was muziek. De brandweer kwam ter plaatse om de branden te blussen.

Foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision Mediaprodukties