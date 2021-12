Nasmeulend autowrak uit Veen opnieuw in brand bij bergingsbedrijf

Foto: Bart Meesters/SQ Mediaprodukties Foto: Bart Meesters/SQ Mediaprodukties Foto: Bart Meesters/SQ Mediaprodukties Volgende Vorige 1/3 Foto: Bart Meesters/SQ Mediaprodukties

De brandweer moest in de nacht van vrijdag op zaterdag uitrukken voor een brand bij een bergingsbedrijf aan de Jagerheuvelstraat in Den Bosch. Het ging om een nasmeulend autowrak dat eerder die nacht was weggesleept uit Veen en opnieuw begon te branden.

Een van de medewerkers van het bergingsbedrijf waarschuwde de brandweer rond twee uur 's nachts toen een van de autowrakken steeds opnieuw in brand vloog. Autobanden en olie

In totaal stonden er vijf autowrakken en een uitgebrande aanhanger die in de kerstnacht door brand waren verwoest. De auto's zaten vol met autobanden en olie. Het brandweerkorps uit Den Bosch kreeg hulp van collega's uit Wijk en Aalburg. Met een laag schuim werd de brand afgedekt. Driehonderd mensen kijken toe bij branden

In Veen gingen tijdens de kerstnacht in totaal vier auto's in vlammen op. Een groep van driehonderd mensen kwam op de branden af op de beruchte kruising van de Witboomstraat en de Van der Loostraat. Veen is berucht als het gaat om autobranden in de aanloop naar oud en nieuw. LEES OOK: Onrustige kerstnacht in Veen met vier autobranden