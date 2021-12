Dit zijn de eerste kerstkindjes van Brabant

Kerstkindje Rihanna werd geboren in Tilburg (foto: Elizabeth-Tweesteden Ziekenhuis)

De geboorte van een kindje is natuurlijk altijd bijzonder, maar een kerstkindje is éxtra bijzonder. Deze baby'tjes kwamen in Brabant ter wereld in de kerstnacht.

Om zes minuten over een in de nacht kwam baby Rihanna ter wereld in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis. Rihanna werd geboren in het kraamhotel Lunavi, bij de familie Yousufi.

Een paar minuten eerder kwam in het Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom Mae Jo-Anna ter wereld, om drie minuten voor een. Ze is de dochter van Laura en Arwen.

Kerstkindje Mae Jo-Anna werd geboren in Bergen op Zoom