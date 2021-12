Boosteren op eerste kerstdag: 'De mensen hebben goeie zin'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Het boosteren gaat volop door op eerste kerstdag

Ook op eerste kerstdag gaat het boosteren volop door. In de Brabanthallen in Den Bosch komen zo’n duizend mensen aan de beurt voor hun boosterprik. En de sfeer zit er best goed in.

“Het is heel leuk”, zegt een van de prikkers. “De mensen hebben goeie zin. Ze zijn heel vriendelijk en blij dat ze vandaag aan de beurt zijn.” Een van de mensen die langskomt voor de booster is Hannie Habraken uit Haaren. “Hoe eerder ik mijn booster heb, hoe beter het is”, zegt ze. Een stukje verderop is Renee Plasmans uit Vught aan de beurt voor haar prik. Ze heeft een klein cadeautje meegenomen. “Ze moet werken met Kerstmis, dus ik heb wat lekkers meegebracht”, zegt ze. Het kerstgebaar valt bij de vaccinateur in goede aarde.

"We gaan vol gas door."