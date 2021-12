Brabanders van het Jaar overspoeld door reacties: 'Het is een gekkenhuis'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Het moment dat Charles en Ans horen dat ze de Brabanders van het Jaar zijn

Ze kunnen het nog maar amper geloven dat ze Brabanders van het Jaar 2021 zijn geworden. Charles Engelen en Ans van den Broek van Pompidom Speelgoed uit Deurne. Een stortvloed aan hartverwarmende reacties houdt de initiatiefnemers in de overwinningsroes. “Het is een gekkenhuis”, zegt Charles.

Kaartjes, telefoontjes, whatsApp-berichten, reacties via Instagram en Facebook. Inmiddels gaat het om honderden felicitaties die Charles en Ans hebben binnengekregen. 'Dik verdiend', 'Jullie doen geweldig werk', 'Toppers', 'Het is jullie zo gegund'. “Mijn telefoon is echt ontploft door alle fantastische berichten”, zegt Ans. “Het is overweldigend hoeveel er binnenkomt. Het is niet te geloven”, vult Charles aan.

"Het is onbeschrijfelijk wat er door je heen gaat."

Zaterdagavond, op Eerste Kerstdag, werd in een speciale uitzending op Omroep Brabant de winnaar bekendgemaakt. Charles en Ans kregen de erkenning voor hun winkeltje in Deurne waar gezinnen die weinig te besteden hebben gratis speelgoed uit mogen zoeken. "Iedereen moet met een verjaardag of met kerst een cadeautje kunnen krijgen", zeggen Charles en Ans die nu zelf een groot geschenk mochten ontvangen. Het moment waarop de Commissaris van de Koning de gouden enveloppe opende en de winnaars voorlas, maakte enorme indruk op Charles en Ans. “Ik was er gewoon stil van. Je hoorde onze namen, maar eigenlijk hoorde je het gewoon niet. Het kwartje is na de uitzending pas gevallen.”, vertelt Ans. “Het is onbeschrijfelijk wat er door je heen gaat. Het is geweldig, geweldig, geweldig”, zegt Charles vol trots.

"Ik heb gezegd dat ik niet wist wie de winnaar was."

De uitzending was ruim een week eerder opgenomen in de Efteling. Het kostte de winnaars dan ook wel wat moeite om de overwinning al die tijd stil te houden. “Ik ben zo opgelucht dat het er eindelijk uit is”, vertelt Ans lachend. "De award die we hebben gekregen mag nu eindelijk bij Charles uit de kast.” “Ik heb tegen iedereen gezegd dat ik vanwege corona tien dagen in quarantaine moest”, grapt Charles. “Nee hoor, met een stalen gezicht heb ik gezegd dat ik niet wist wie de winnaar was.”

"Alle genomineerden hebben sowieso gewonnen."

Het bescheiden duo vindt dat alle genomineerden eigenlijk winnaars zijn. "Als je uit zoveel inzendingen wordt gekozen tot de laatste vijf dan heb je sowieso gewonnen toch?" Charles en Ans hebben de overwinning gevierd met 'een potje bier' en het ontkurken van een fles bubbels. Charles: "Het is geweldig om zoiets mee te maken. Je weet nu dat je echt iets goed doet voor de maatschappij." Ans: "Je mag nu jezelf in de spiegel aankijken en zeggen: 'Je bent Brabander van het jaar'. Ik krijg er nu weer kippenvel van."