Dode vrouw (33) gevonden in huis Oss, man aangehouden

Dode vrouw gevonden in huis Oss, man aangehouden

In een huis aan de Johannes Hendrikxstraat in Oss is zondag een dode vrouw gevonden. Volgens de politie gaat het om de 33-jarige bewoonster. De politie heeft een man aangehouden en sluit een misdrijf niet uit.

De politie werd zondagochtend rond elf uur gealarmeerd. Volgens een woordvoerder is de vrouw 'onder verdachte omstandigheden aangetroffen'. Wat die omstandigheden zijn en wie het lichaam heeft gevonden wil de politie niet zeggen. Aanhouding

De man werd 'bij de woning' opgepakt. De politie onderzoekt óf en hoe hij eventueel betrokken is bij de dood van de vrouw. Technische rechercheurs zijn een forensisch onderzoek begonnen. LEES OOK: Buurt geschrokken door plotselinge dood Resi (33): 'Allemaal erg triest'

