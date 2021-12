Buurt geschrokken door plotselinge dood Resi (33): 'Allemaal erg triest'

Roy van Lieshout

De dood van de 33-jarige vrouw die zondag werd gevonden in een huis aan de Johannes Hendrikxstraat in Oss komt hard aan in de buurt. Zo ook bij buurtbewoner Roy van Lieshout. Hij kende Resi goed. "Sinds de dood van haar moeder was ze erg teruggetrokken."

Toen de moeder van Resi ruim vijf jaar geleden overleed, organiseerde Roy mede een inzamelingsactie om de begrafenis te kunnen betalen. "Dit omdat die mevrouw niet verzekerd was." De 33-jarige Resi woonde toen nog samen met haar moeder. Maar in de jaren die daarop volgden trok ze zich steeds meer terug. Nu is ze dood gevonden. De politie heeft een man opgepakt bij de woning. Ze onderzoekt wat zijn eventuele rol bij de dood van Resi is.

"Ik heb er geen woorden voor."

"Ik schrik er erg van", vertelt Roy die een straat verderop woont. "Resi had drie hondjes. Die zijn ondergebracht bij haar beste vrienden. Ze had ook nog twee katten in huis. Die worden opgehaald door haar ex-vriend." De buurtbewoner is terneergeslagen. "Ik vind het allemaal erg triest. Ik heb er geen woorden voor. Het is echt schrikken."