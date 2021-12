Resi uit Oss stierf door fatale combinatie van stoffen, man vrijgelaten

Foto: Gabor Heeres SQ Vision Mediaprodukties

De 33-jarige Resi die zondag dood werd aangetroffen in een huis aan de Johannes Hendrikxstraat in Oss is gestorven door een fatale combinatie van stoffen. Vermoedelijk gebeurde dit per ongeluk. Dat meldt de politie zondagavond op basis van forensisch onderzoek.

Waarschijnlijk was er sprake van een drugsoverdosis. Dit kon de politie desgevraagd niet bevestigen. Rond elf uur werd de politie zondagmorgen geïnformeerd. De vrouw werd toen 'onder verdachte omstandigheden' aangetroffen. Man weer vrijgelaten

De politie hield zondag een man aan in de buurt van de woning. Omdat het onderzoek nu is afgerond, is hij weer vrijgelaten.