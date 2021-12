Mol-watcher verdenkt Arno Kantelberg: 'Al 11 jaar geen Brabantse Mol'

Sahil Amar Aïssa, Laetitia Gerards en Arno Kantelberg (foto's: AVROTROS).

Met drie Brabantse deelnemers begint het populaire tv-programma 'Wie is de Mol?' zaterdagavond aan seizoen 22. Mark Versteden uit Eindhoven volgt de kijkcijferhit al jaren en kan niet wachten op het nieuwe seizoen. Al moet hij de eerste aflevering wel vanaf een bijzondere plek volgen: de luchthaven van Istanboel in Turkije.

De maker van de podcast Trust Nobody vliegt zaterdag namelijk naar Abu Dhabi voor een pretparkreis, een andere hobby van hem. Notitieblokje en opnameapparatuur gaan mee in zijn tas om het populaire programma te volgen. Onderweg moet hij overstappen in Istanboel. "Ik heb een internetbundel gekocht en op het vliegveld kijk ik dan de eerste aflevering", zegt hij vastberaden. "De podcast neem ik op in Abu Dhabi en een week later doe ik hetzelfde in Dubai."

Vorig seizoen aan één tafel, dit seizoen begint Mark (midden) aan de podcast vanuit het buitenland.

Het nieuwe seizoen van 'Wie is de Mol?' is door deze deelnemers Brabants getint: journalist Arno Kantelberg uit Gemert, hoofdredacteur van de Nederlandse editie van National Geographic,

acteur en presentator Sahil Amar Aïssa uit Roosendaal, bekend van programma's als Spuiten en Slikken en 3 op Reis Midweek

operazangeres Laetitia Gerards uit Helmond, onder meer betrokken bij de Nederlandse Reisopera Met elf deelnemers, onder wie één Mol, begint zaterdag het nieuwe seizoen. De Mol moet ervoor zorgen dat de kandidaten zo weinig mogelijk geld verdienen. Dat doet diegene door in allerlei opdrachten het spel te saboteren. "Het zou leuk zijn als een Brabander de Mol weer is. Voor mijn gevoel is dat echt lang geleden." Acteur Patrick Stoof uit Veghel was in 2011 de laatste Mol uit onze provincie. Presentatrice Yvon Jaspers uit Boxtel ging hem voor in 2005.

"Het is net zoiets als de Tour de France."

Is een van de drie Brabanders komend seizoen de saboteur? Puur op gevoel verdenkt Mark de 'mysterieuze' Arno. "Laetitia kende ik niet zo goed. Sahil lijkt mij eerder een heel leuke kandidaat", vertelt de Eindhovenaar, die naast Arno ook acteur Everon Jackson Hooi extra goed in de gaten houdt. Albanië is het decor van het nieuwe seizoen. "Het ziet er fantastisch uit", verwijst hij naar een video waarin het programma de locatie aankondigde. Daar komt dan ook nog 'een ontzettend leuke groep' en zo zijn alle ingrediënten voor een mooi seizoen compleet. "Het is net zoiets als de Tour de France", lacht hij. "Daar zie je ook een combinatie van 'het spel' en de omgeving. Ik heb er hoe dan ook heel veel zin in." Het nieuwe seizoen van 'Wie is de Mol?' is vanaf 1 januari elke zaterdag te zien.