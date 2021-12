Dodelijke steekpartij in Oosterhout: één verdachte is vrijgelaten

Het huis werd na de steekpartij afgeschermd (foto: Imke van de Laar).

Een 34-jarige Rotterdammer is vrijgelaten, hoewel de politie denkt dat hij betrokken is geweest bij een dodelijke steekpartij tijdens de kerstnacht in Oosterhout. Een andere verdachte, een man van 22 uit Eindhoven, blijft twee weken langer in de cel.