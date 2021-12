Harrie Lavreysen sluit succesjaar af met tweede NK-titel

Baanwielrenner Harrie Lavreysen heeft dinsdagmiddag de nationale titel op het onderdeel keirin veroverd. In Apeldoorn begon de Luyksgestelnaar zijn sprint vanuit de laatste positie, maar passeerde zijn vijf medefinalisten en greep de titel met overmacht.

Dat betekende het tweede NK-goud in twee dagen voor de Brabantse baanwielrenner. Maandag was hij ook al de sterkste in de sprint.

Op de keirin, waar zes renners worden aangedreven door een speciale motor (de derny), versloeg hij Sam Ligtlee en Tijmen van Loon. Daarmee was het podium precies hetzelfde als dat van de sprint op maandag.

Succesjaar

Met de twee overwinningen geeft Lavreysen zijn successeizoen nog iets meer glans. Twee gouden medailles op de Olympische Spelen en drie WK-titels waren zijn grootste successen in 2021.

