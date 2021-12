Baanwielrenner Harrie Lavreysen voor het eerst nationaal sprintkampioen

Harrie Lavreysen (foto: ANP).

Baanwielrenner Harrie Lavreysen uit Luyksgestel is voor het eerst Nederlands kampioen op de sprint geworden. Hij was in Apeldoorn in de eindstrijd Sam Ligtlee de baas. Tijmen van Loon werd derde.

"Op de een of andere manier is het er nooit van gekomen. Ik wilde het NK graag rijden, omdat er eindelijk weer eens een baanwedstrijd kon plaatsvinden in Nederland", zei Lavreysen na afloop.

"Mijn niveau is zo bizar hoog, dat ik ook zonder echte training kan winnen."