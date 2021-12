Ireen Wüst gaat voor vijfde keer naar Spelen op 1500 meter

Ireen Wüst uit Goirle heeft zich op het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen verzekerd van haar vijfde deelname aan de 1500 meter op de Olympische Spelen.

De 35-jarige schaatsster van Reggeborgh werd op de 1500 meter tweede in 1.53,88. De zege ging in 1.53,62 naar Antoinette de Jong, die samen met Wüst en Marijke Groenewoud de olympische startbewijzen pakte.

Op de afgelopen vier Spelen won Wüst steeds een medaille op de 1500 meter, met goud in Vancouver in 2010 en in Pyeongchang in 2018. "Ik ga voor de vijfde keer naar de Spelen en mag daar proberen mijn titel te prolongeren", was Wüst opgetogen.

Ze legde uit dat er met de jaren steeds meer druk op komt te liggen. "Iedereen verwacht dat je het even doet, maar je moet het dan altijd nog even doen, jaar in, jaar uit. Het lijkt zo gemakkelijk, maar 16 jaar op rij, dat is best lang. Hoe uniek is het ook dat Sven en ik weer naar de Spelen gaan. En we gaan niet om de boel op te vullen."