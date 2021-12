112-nieuws: 400 kilo vuurwerk in beslag genomen • vechtpartij in Eindhoven

13.26

Het is donderdag opnieuw druk op de snelwegen richting Antwerpen. Net zoals eerder deze week gaan veel Nederlanders vanwege de lockdown in eigen land een dagje winkelen in België. Volgens de ANWB is het donderdag wel rustiger dan voorgaande dagen.

In de ochtend stond er nog een lange file op de A58 richting Antwerpen. Dit kwam door een ongeluk. "Afgelopen dagen zagen we tot ongeveer 14.00 uur wel files, maar dit keer zijn die eerder opgelost." Over de grens in België zijn wel enkele vertragingen, maar die zijn volgens de ANWB "niet noemenswaardig."

De NS waarschuwt nog steeds dat het te druk is in treinen tussen Nederland en België. Hierdoor is voldoende afstand houden onmogelijk. De spoorwegmaatschappij raadt af met de trein naar België te reizen, tenzij het noodzakelijk is.