Brievenbussen opgeblazen van appartementencomplex in Den Bosch

De schade aan de binnenkant van het complex.

Brievenbussen in een appartementencomplex aan het Carolushof in Den Bosch zijn woensdagavond opgeblazen met zwaar vuurwerk. De schade is flink.

Een van de bewoners van het complex in de binnenstad van Den Bosch sliep woensdagavond toen het gebeurde. “Ik werd wakker van een heel harde knal”, vertelt ze. Ze wist niet wat er aan de hand was, maar toch raakte ze een beetje in paniek. Haar gedachten gingen terug naar de grote brand die in mei in het appartementencomplex woedde. In dit geval was er geen sprake van brand. Wel bleek dat de brievenbussen beneden waren opgeblazen, waarschijnlijk met zwaar vuurwerk.

"Gastjes in een auto steken vuurwerk af en rijden dan weg.”

Op foto’s is de schade goed te zien. Zes brievenbussen zijn helemaal kapot. In het raam van de deur in het halletje zit een gat. Waarschijnlijk is dat gat veroorzaakt door rondvliegend puin. Buiten op de stoep liggen ook resten. En een lamp uit het plafond van de overkapping is gesneuveld. De bewoonster kijkt er niet raar van op. Volgens haar is de overlast al een tijdlang aan de gang. “Er rijden hier gastjes rond in een auto. Ze steken vuurwerk af en rijden dan weg.” Een andere bewoonster is ook niet verbaasd. “Het is de afgelopen maanden onrustig hier. Er hangen veel mensen rond. Een maand of drie geleden was er ook een enorme knal. Toen was de politie er snel bij, maar ze hebben niemand gevonden. De politie rijdt hier wel rond, maar je kan niet verwachten dat ze dat continu doen.”

De opgeblazen brievenbussen in Den Bosch.

Schade aan het raam van de deur in de hal.