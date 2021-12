112-nieuws: elektrische scooter veroorzaakt rookoverlast in flat Eindhoven

06.08

De brandweer van Eindhoven is woensdagavond laat urenlang bezig geweest met de accu van een elektrische scooter, die veel rookoverlast in een flat veroorzaakte. De scooter stond in een fietsenstalling in de flat aan de Generaal Knooplaan en was zo warm dat deze in brand vloog. Voordat de brandweer er was, verspreidde veel witte rook zich door de gangen van het gebouw.

Het duurde zeker een halfuur voordat de brandweer de accu van de scooter af wist te halen. Deze is in een gat in de grond gegooid en onder water gezet. Bij de brand kwam zoveel rook vrij dat de alle bergingen op de begane grond geventileerd moesten worden. De berging van bewoners die niet thuis waren, zijn opengebroken met een ram. Bij het incident is niemand gewond geraakt.