112-nieuws: file op de A58 na ongeluk • auto op de kop bij botsing Tilburg

06.08

De brandweer van Eindhoven is woensdagavond laat urenlang bezig geweest met de accu van een elektrische scooter, die veel rookoverlast in een flat veroorzaakte. De scooter stond in een fietsenstalling in de flat aan de Generaal Knooplaan en was zo warm dat deze in brand vloog. Voordat de brandweer er was, verspreidde veel witte rook zich door de gangen van het gebouw.