Senioren kwaad over verwijt van gemeenten: 'Wooncrisis is niet onze schuld'

Het bericht dat de beperkte doorstroom van ouderen als belangrijkste oorzaak van de woningcrisis wordt gezien roept veel boze reacties op. "De belangrijkste reden dat senioren in hun gezinswoning blijven is geld!"

Veel gemeenten wijten de beperkte doorstroom aan de honkvastheid van ouderen en het beperkte aanbod van geschikte kleinere woningen genoemd. Zo is in Cranendock 92 procent van al het woningaanbod bedoeld voor gezinnen, in Oss is dat zo'n 77 procent.

Omroep Brabant kreeg tientallen boze reacties op dit nieuws. Veel senioren vinden dat gemeenten ouderen te makkelijk de schuld geven van de wooncrisis. Een van hen schrijft: "Ouderen willen wel, maar kunnen de huurverhoging niet betalen. Mijn schoonmoeder wil graag naar een bejaardenwoning. Ze betaalt nu 350 euro per maand. De huurprijs van een bejaardenwoning is dik 800 euro per maand. Ik zou ook niet verhuizen."