Rustige jaarwisseling verwacht, brandweer niet standaard beveiligd

De Brabantse veiligheidsregio’s gaan uit van een rustige jaarwisseling. Volgens hen zijn er geen signalen dat de tweede jaarwisseling in lockdown uit de hand gaat lopen. Geweld tegen hulpverleners heeft de grootste aandacht, maar brandweerwagens en ambulances worden niet standaard door politie beveiligd. Dat blijkt uit een rondgang langs veiligheidsregio’s en politiediensten.

Toch is de politie extra alert vanwege spanningen in de maatschappij. Ze kreeg dit jaar te maken met extreem geweld rondom coronademonstraties. In Eindhoven zette de politie traangas in en in Rotterdam zagen ME’ers zich gedwongen gericht op relschoppers te schieten.

De veiligheidsregio’s zien geen reden om bij voorbaat groot op te schalen. Zij houden de situatie nauwgezet in de gaten en hebben gedetailleerd op papier gezet wanneer en hoe er wordt opgeschaald. Brabant-Noord (regio Den Bosch) ziet ‘nul aanleiding’ dat de jaarwisseling onrustiger wordt dan de vorige editie. En ook in Brabant-Zuidoost (regio Eindhoven) en Midden- en West-Brabant (regio Breda-Tilburg) zijn er geen aanwijzingen dat het flink uit de hand zal lopen.

“We zijn goed voorbereid”, is het meest gehoorde antwoord. Maar hoe ziet dat er precies uit? De politie zet veel extra personeel in en houdt ME achter de hand om op te treden als het flink misgaat. Ook rijden er meer ambulances rond dan normaal.

Geweld tegen hulpverleners heeft voor de politie de hoogste prioriteit. Maar ambulances en brandweerwagens standaard escorteren bij meldingen, gebeurt niet. “Dat verschilt per situatie. Als we een melding krijgen dat het ergens erg onrustig is, sturen we politie mee”, zegt een woordvoerder van de politie Zeeland-West-Brabant. “Maar dat gebeurt altijd, niet alleen met de jaarwisseling.”

De brandweer krijgt in Roosendaal wel beveiliging vanwege eerdere vuurwerkrellen. In Rotterdam krijgen brandweerwagens tralies voor de ramen, maar in Brabant gebeurt dat niet.

Verschillende gemeenten sturen waarschuwingsbrieven aan inwoners en hopen zo rellen te voorkomen. Burgemeester Jack Mikkers stuurde een brief aan 76 Bosschenaren die vorige jaarwisseling betrokken waren bij rellen in de Graafsewijk. Hij hoopt dat iedereen het hoofd koel kan houden.

In Roosendaal schreef burgemeester Han van Midden dit soort brieven aan jongeren die naar Bureau Halt zijn doorverwezen. Als er toch rellen komen in zijn stad, grijpt de politie in, onder meer door relschoppers te bespuiten met UV-spray. Zo zijn ze gemakkelijker te herkennen.

