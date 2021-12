UV-spray tegen nieuwjaarsrellen in Roosendaal, brandweer beveiligd

Tijdens de vorige jaarwisseling werden auto's in brand gestoken (foto: Christian Traets/SQ Vision).

In Roosendaal wordt alles op alles gezet om nieuwe rellen tijdens de jaarwisseling te voorkomen. Er wordt veel politie ingezet en relschoppers worden bespoten met UV-spray om hen achteraf makkelijker te kunnen opsporen. Verder worden drones ingezet en worden brandweerlieden beveiligd om ervoor te zorgen dat ze ongehinderd hun werk kunnen doen.

De politie in Roosendaal gaat tijdens oud en nieuw als eerste in ons land gebruik maken van zogeheten taggingspray om van grote afstand relschoppers te brandmerken. De vloeistof licht blauw op onder een UV-lamp en bevat een speciale DNA-code. De microdeeltjes kunnen als bewijs worden gebruikt dat iemand bij rellen betrokken was. De politie hoopt zo alsnog verdachten aan te kunnen houden, als dat niet op heterdaad is gelukt. De spray wordt al gebruikt in de strijd tegen winkeldiefstal.

"Er is zoveel vuurwerk verkocht, het zal toch ergens afgestoken worden."

Burgemeester Han van Midden houdt opnieuw rekening met een roerig oud en nieuw. Er is immers weer een vuurwerkverbod, er is een lockdown en met name jongeren hebben het idee dat er niet naar hen wordt geluisterd. Hij wil niet alles verklappen, waarmee de gemeente en politie zijn gewapend om excessen te voorkomen.

Een agent demonstreert de UV-spray (foto: Facebook politie Rooendaal).

“Ik ben niet bang, want dan zou ik geen goed bestuurder zijn, maar ik ben wel voorbereid. Ik verwacht letterlijk en figuurlijk wel vuurwerk. Er is zoveel verkocht, het zal toch ergens afgestoken worden”, vertelt Van Midden. Hij is tevreden over de samenwerking met politie en brandweer. In de aanloop naar oud en nieuw heeft hij ze nog een hart onder de riem gestoken.

“Ik hield vroeger ook van vuurwerk. Ik ben dan ook niet voor een verbod."

De gemeente en de politie hebben niets aan het toeval overgelaten. Volgens burgemeester Van Midden is er achter de schermen al een ‘heleboel op preventief gebied’ gebeurd. Zo zijn er onder meer hekken geplaatst, die het voor relschoppers moeilijker moeten maken om zich uit de voeten te maken. De politie zal tijdens de komende jaarwisseling op scherp staan om te voorkomen dat het in deze stad weer uit de hand gaat lopen. Van Midden is iets meer dan twee jaar burgemeester. In die vrij korte tijd is hij in Roosendaal al verscheidene malen voor hete vuren komen te staan. Vooral in de wijk Langdonk was er sprake van overlast, die hem tot het stevige maatregelen dwong.

"Ik ben ervan overtuigd dat we alles doen om het beheersbaar te houden."

"Ik hield vroeger ook van vuurwerk", vertelt de 44-jarige burgemeester. "Ik ben dan ook niet voor een verbod. Het moet wel gaan om vuurwerk dat door ouders met hun kinderen wordt afgestoken. Niet om zwaar spul met alle bijbehorende vernielingen en brandstichtingen. Het moet niet zo zijn dat het een gewoonte gaat worden om een mooi feest met vuurwerktraditie om zeep te helpen." Van Midden hoopt op het gezond verstand van jongeren, hun ouders en anderen. "Ik ben ervan overtuigd dat we alles doen om het beheersbaar te houden. Bij een jaarwisseling horen knallen van champagnekurken en niet van levensgevaarlijk vuurwerk en verder een proost, een verantwoorde knuffel en oliebollen. Wees wijs."

Er werden tijdens de vorige jaarwisseling auto's in brand gestoken in Roosendaal (foto: Christian Traets/SQ Vision).