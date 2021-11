Politie na rellen Roosendaal: 'Ouders, houd je kinderen 's avonds binnen'

"Ouders, houd je kinderen 's avonds binnen." Deze oproep richt de politie aan Roosendaalse ouders na de rellen van de afgelopen week. Ook worden de ouders opgeroepen goed op hun kinderen te letten. Tijdens de rellen zijn in totaal tot nu toe 22 mensen aangehouden, onder wie veel minderjarigen. De jongste was 13 jaar oud.

De politie is nog op zoek naar meer relschoppers in Roosendaal. Er zijn tot nu toe 22 arrestaties verricht, maar de politie weet dat er nog daders vrij rondlopen. De afgelopen week was het verschillende avonden onrustig in de Roosendaalse wijk Langdonk.

De ongeregeldheden begonnen zondagavond. Er werd onder meer brand gesticht in een basisschool en een busje in brand gestoken. Er zijn die avond veertien verdachten opgepakt, in de leeftijd van 15 tot 26 jaar, en een vrouw van 52 jaar.

Jonge verdachten

Maandagavond zijn er nog eens acht verdachten opgepakt. Het gaat om veelal jonge verdachten, van 13, 14, 15 en 19 jaar. Ook een 22-jarige Bredanaar is opgepakt.

Ook werden er drie jongens van 15 en 16 opgepakt op de Reginadonk. Er was daar snoeiafval in brand gestoken. Ook een boom vloog daardoor in brand. Deze drie verdachten zitten nog vast. Alle anderen hebben een proces-verbaal gekregen en zijn weer vrijgelaten.

Meer daders

De politie is nog op zoek naar meer daders. Zo is er dinsdagavond een bushokje aan de Amberberg opgeblazen met zwaar vuurwerk. Die daders wisten te ontkomen.

Er zijn nog geen verdachten aangehouden specifiek voor de brandstichtingen in de basisschool en een kinderdagverblijf en voor het vernielen van ruiten bij een andere school. De politie denkt dat er mensen in Roosendaal zijn die meer weten over de vandalen, maar die dat nog niet hebben doorgegeven. Ze vraagt hem dat alsnog te doen.

