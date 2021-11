Opnieuw relschoppers opgepakt in Roosendaal, brand in kinderdagverblijf

In de wijk Langdonk in Roosendaal zijn maandagavond acht relschoppers opgepakt nadat er net als zondag sprake was van ongeregeldheden in de wijk. Dit meldt de gemeente Roosendaal. Volgens de gemeente was er een groep van zo'n vijftien relschoppers actief. Er werd onder meer brand gesticht in een kinderdagverblijf, een bushokje en in een speeltuin. Ook een berg afval werd in de fik gestoken en op meerdere plaatsen werd vuurwerk afgestoken.

Een correspondent laat weten dat maandagavond iets na halftwaalf ook brand uitbrak in een kinderdagverblijf aan de Damastberg in de wijk Tolberg in de stad. Dit mogelijk nadat er vuurwerk naar binnen werd gegooid. De brandweer moest eraan te pas komen om de boel te blussen en te ventileren.

Drie verdachten werden maandagavond op heterdaad aangehouden voor brandstichting. Net als zondag kwamen politie en ME in actie in de wijk. Zo werd de wijk korte tijd afgesloten en controleerde de ME diverse mensen en auto's. Doel van de gemeente is 'door aanhoudende inzet van politie en ME de harde kern relschoppers te verkleinen', zo laat ze weten.

Zondagavond liep het al uit de hand in de wijk. Er werd vuurwerk afgestoken en ook ging er een busje in vlammen op. In basisschool De Gezellehoek werd door brand een klaslokaal vernield. Er werden veertien relschoppers opgepakt.

'Lange adem' en 'lik op stuk'

De gemeente Roosendaal geeft aan in te zetten op de aanpak van de ‘lange adem’ en ‘lik op stuk’. "We monitoren voortdurend en zetten acties in daar waar nodig. Bij de kleinste overtreding volgt een aanhouding met vervolging door het openbaar ministerie en straffen."

"We ontdoen de groep relschoppers van de harde kern en stoppen niet met onze aanhoudende acties tegen hen”, vult burgemeester Han van Midden aan. Ook vraagt de gemeente inwoners vuurwerkoverlast te blijven melden om zo te helpen bij het opsporen van de relschoppers.

