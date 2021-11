Invallen bij illegale vuurwerkhandelaren voorkwamen erger in Roosendaal

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Burgemeester Han van Midden over het geweld in Roosendaal

De politie houdt de wijk Langdonk in Roosendaal al weken scherp in de gaten. De afgelopen tijd zijn meerdere invallen gedaan, waarbij volgens burgemeester Han van Midden 'levensgevaarlijk vuurwerk' in beslag is genomen. Tegen de illegale vuurwerkhandelaren en baldadige jongeren is proces-verbaal opgemaakt. Dat zegt Van Midden tegen Omroep Brabant.

De recente politieacties hebben volgens de burgemeester mede voorkomen dat de overlast in de wijk zondagavond verder uit de hand liep. "Ik wil daar nu nog niet te concreet over worden. We hebben een aantal boefjes gepakt en die worden allemaal vervolgd. De overlastgevers mogen ook nog bij mij langskomen mét hun ouders. We zitten erbovenop", zegt Van Midden.

"Feit is dat de maatschappij onder spanning staat."

Jongeren zorgden zondagavond voor flinke overlast in de wijk Langdonk, de wijk waar een jaar geleden vuurwerkrellen uitbraken. Er werd vuurwerk afgestoken en ook ging er een busje in vlammen op. In basisschool De Gezellehoek werd door brand een klaslokaal vernield. De politie en de ME waren massaal aanwezig in de wijk. Er werden vijftien jongeren aangehouden. Zij moeten zich binnenkort voor de rechter verantwoorden. Van Midden was zelf geen voorstander van het landelijk vuurwerkverbod dat is afgekondigd. Hij vindt dat burgemeesters daar zelf over moeten kunnen beslissen. "Het is heel makkelijk om te zeggen of ik gelijk had of niet. Feit is dat de maatschappij onder spanning staat. Ik maak mij daar echt oprecht zorgen over."

"Doe normaal, ga je schamen."

In de laatste maanden van 2020 was de wijk Langdonk dagenlang het decor van relschoppende jongeren. Ze terroriseerden de wijk met vuurwerkbommen en ze stichtten op meerdere plekken brandjes, onder meer in een voormalige kerk. Om herhaling te voorkomen, nam de gemeente dit jaar extra maatregelen. Zo werden vorige week hekken geplaatst rond winkels en appartementen om de bewoners te beschermen. Ook moet een reeks aan activiteiten voorkomen dat jongeren zich gaan vervelen en vervolgens de wijk gaan terroriseren. Eerder deze maand riep de burgemeester ook de hulp van ouders in om de overlast te bestrijden door met hun kind in gesprek te gaan. Van Midden is teleurgesteld over zondagavond. "Ik wilde als een van de strengste vuurwerkburgemeesters van Nederland hier nog een uitlaadklep organiseren tijdens oud en nieuw. En dan ga je hier de boel in brand steken. Doe normaal, ga je schamen."

"Houd op met dat achterlijke vuurwerk."

Of er voor de komende dagen extra veiligheidsmaatregelen volgen, wil de burgemeester niet zeggen. "Maar de mensen kunnen erop rekenen dat ik waak voor hun veiligheid. En dat ik waak voor de openbare orde. Dat doe ik 24/7." Van Midden roept iedereen op om het te melden als ze iets verdachts zien of horen in de wijk. Ook doet hij een beroep op de relschoppers en hun ouders. "Doe normaal met dat achterlijke vuurwerk. Het zijn soms levensgevaarlijke bommen, soms zo krachtig als een granaat. Houd ermee op."

