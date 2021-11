Kinderen de dupe van rellen in Roosendaal: school en kinderopvang dicht

De rellen in Roosendaal, die twee avonden op rij uitbraken, zorgen voor problemen bij Kinderopvang Kober. Zondagavond werd brand gesticht bij basisschool De Gezellehoek, waar Kober een peuteropvang heeft. Maandag was Kindcentrum Dino mikpunt van brandstichters. Voorlopig betekent het dat er niet meer voor alle kinderen een plek op de opvang is. "We krijgen veel steun en begrip van ouders."

‘’De ramen liggen eruit en er is binnen brand geweest’’, vertelt een medewerker van Kober. ‘’De politie is net weg en daarom kunnen we nu pas zelf de schade gaan inventariseren en opruimen.’’ Op foto's is te zien dat onder meer een matrasje uit een ledikant in brand heeft gestaan. Dat zorgde voor een hoop rook in het gebouw.

Opzoek naar locatie

Ondanks de brand is het Kindcentrum Dino aan de Damastberg dinsdag ‘gewoon’ open gegaan voor de jongste kinderen. ‘’Het kinderdagverblijf is open maar de buitenschoolse opvang moet uitwijken naar een andere locatie.’’

Die basisschoolleerlingen kunnen terecht in een naastgelegen kinderdagverblijf. ‘’Voor de peuteropvang hebben we op dit moment nog geen locatie gevonden. Daar zijn we op dit moment hard naar opzoek.’’

De Gezellehoek, waar Kober dus ook een peuteropvang heeft, blijft nog de hele week dicht na de brand van zondag. De schade is er groot. In de school hangt nog altijd een indringende brandlucht. De hele school moet worden schoongemaakt, zodat het er weer veilig is voor kinderen.

Gesloten

Vrijdag mogen de basisschoolleerlingen anderhalf uur komen kijken in de school en dan zijn vanaf maandag de school en kinderopvang weer geopend. Hoe lang een deel van kindcentrum Dino gesloten blijft , op de tweede locatie die werd getroffen dus, weten ze bij Kober op dit moment nog niet.

Het is sinds het weekend onrustig in Roosendaal. Zondagavond werden er veertien mensen aangehouden en maandagavond nog eens acht. Niet alleen werd brand gesticht bij scholen, ook een speeltuin, bushokje en een bestelbusje moesten het ontgelden. En een tweede school is bekogeld met stoeptegels, waardoor ramen gesneuveld zijn.

