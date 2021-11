Bewoners over relschoppers Roosendaal: 'Gewoon schieten zoals in Rotterdam'

De ramen zijn gesloopt bij basisschool De Kroevendonk. (Foto: Noël van Hooft) vergroot

Buurtbewoners reageren geschokt op de rellen van zondagavond in de wijk Langdonk in Roosendaal. Vorig jaar rond deze tijd hadden de bewoners ook al overlast van vuurwerk en vernielingen. De maat is daarom vol voor hen. "De politie moet gewoon schieten zoals in Rotterdam."

Evie Hendriks & Noël van Hooft Geschreven door

Een buurtbewoner loopt vol woede door de wijk. "Ze hebben de hele voorkant voor de school hier gesloopt", schreeuwt de man. Want naast brandstichting bij openbare basisschool een stuk verderop zijn er bij basisschool De Kroevendonk ramen vernield. De Kroevendonk zat wegens een verbouwing in een tijdelijk gebouw aan de Elisadonk in Roosendaal. "Het was gisterenavond bal hier. Ik ben er helemaal klaar mee met dat gerotzooi. Ze moeten die gasten eens goed aanpakken. Gewoon schieten zoals in Rotterdam", zegt de buurtbewoner. Vorig jaar was het de laatste twee maanden van het jaar ook al onrustig in de wijk in Roosendaal. "En moet je eens kijken wat ze daarvoor gedaan hebben. Wij leven tussen de hekken maar in de avond breekt de jeugd alles weer af."

"Je schrikt je wild."

Ria (80) woont op de derde verdieping van het appartementencomplex aan de Lindenburg. "Rond acht uur begon het. Harde klappen van zwaar vuurwerk", vertelt ze. "Je schrikt je wild. Als ik met mijn koffie op de bank zit, gaat de koffie erover. Zo hard schrik je." Toch is de vrouw niet bang. "Maar leuk is het niet en gelukkig hoef ik in de avond niet naar buiten, anders was het wel eng." Om hoeveel raddraaiers het zondagavond ging kan Ria niet zeggen. "Het is donker en de jongeren hebben ook allemaal donkere kleding aan." Wat Ria wel zag was dat de politie na de eerste explosies direct aanwezig was. "Er reden hier wel twaalf politiewagens rond. Ze grepen echt heel snel in." Na twee uur was het weer rustig. "Het was gelukkig minder erg dan een jaar geleden. Dit was gewoon een reactie op het vuurwerkverbod en de hekken die ze hier geplaatst hebben", vertelt Ria.

