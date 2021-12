Oud en nieuw met een glas water: burgemeesters hebben geen tijd voor feest

Burgemeesters Weterings, Mikkers en Jorritsma zijn voorbereid op oud en nieuw (foto: Omroep Brabant).

Elke jaarwisseling hopen de burgemeesters van Eindhoven, Tilburg en Den Bosch maar dat het in hun stad rustig blijft. Maar hoe brengen John Jorritsma, Theo Weterings en Jack Mikkers eigenlijk zelf de jaarwisseling door? "Echt vieren zal het niet zijn", zegt Mikkers. Voor hem is het gewoon een werkdag: "Met een glas water in de hand ben ik vooral gefocust op de openbare orde in Den Bosch.”

Vorig jaar ging het met oud en nieuw mis in Den Bosch. Er waren rellen in de Graafsewijk. Dus uiteraard wordt die wijk extra in de gaten gehouden, zegt Mikkers: “De ogen en oren in de wijk zijn open, met hulp van politie, gemeente en jongerenwerk. Dit wordt mijn vijfde oud en nieuw als burgemeester van Den Bosch. Vorig jaar ging het mis, de jaren ervoor niet. Dus ik hoop op de ervaring van de jaren daarvoor.”

"Op 1 januari hoop ik dat ik kan proosten dat de nacht goed is afgelopen.”

Ook burgemeester Jorritsma van Eindhoven zal geen drank aanraken. Hij wijst op de vele petten die hij die avond op heeft: verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid, voorzitter veiligheidsregio en regioburgemeester voor Oost-Brabant: “Het zal een avond zijn van scherp aan de wind blijven varen. Op 1 januari hoop ik dat ik kan proosten dat de nacht goed is afgelopen.” Jorritsma had vorig jaar een relatief rustige avond: “Er gebeurt altijd wat. Maar we zijn voorbereid. Je moet je voorbereiden op het verwachte en het onverwachte. Achteraf weet iedereen altijd precies wat je had moeten doen. Als je heel veel politie inzet en er gebeurt niks, dan heb je te veel politie ingezet. En als je het niet doet, zeggen ze: hij wist toch dat het zou gaan gebeuren? Dus ik realiseer me dat ik niet altijd applaus krijg.”

“Ook dit jaar ga ik ervan uit dat het rustig is."

Theo Weterings kijkt met een positieve blik: “Meestal is het in Tilburg gewoon een rustige oud en nieuw. En ook dit jaar ga ik ervan uit dat het rustig is. Maar ik heb er geen enkele garantie op, dat weten we ook.” Dit jaar is er genoeg te handhaven voor de burgemeesters, die ook nog eens de voorzitters zijn van de Brabantse veiligheidsregio's: het vuurwerkverbod, de lockdown en het dringende advies om niet meer dan vier mensen thuis uit te nodigen.

“Je wilt toch voorkomen dat jijzelf en mensen die je liefhebt corona krijgen."

Qua handhaven is de prioriteit voor Weterings duidelijk: “We gaan niet als eerste letten op: hoeveel mensen heeft u thuis ontvangen? Los van het feit dat dat een dringend advies is. We gaan handhaven op vuurwerk. En we gaan ervoor zorgen dat er geen grote groepen bij elkaar komen.” “Het is toch eigenlijk raar dat dat nodig is”, reageert Mikkers. “Je wilt toch voorkomen dat jijzelf en mensen die je liefhebt corona krijgen. En je wilt toch ook dat mensen in de zorg op een goede manier hun werk kunnen doen?"

"Ik besef heel goed dat ergens een ventiel open moet."