Flemming komt na nummer 1-hit met nieuw nummer: 'Nog steeds heel spannend'

Flemming Viguurs brengt vrijdag een nieuw nummer uit. Na zijn nummer 1-hit Amsterdam komt hij nu met Zij Wil Mij. “Ik vind het nog steeds heel spannend", zegt de Bosschenaar in het Omroep Brabant-radioprogramma WAKKER!

Zijn eerste nummer Amsterdam werd een onverwacht groot succes. "Ik wist helemaal niet wat het nummer zou gaan doen. Toen het uitkwam hoopte ik dat het een half miljoen streams zou pakken. Dat zijn er nu veertien miljoen. Dat het zo zou ontploffen, dat is een droom die uitkomt."

Dit succes zorgt echter ook voor meer druk bij zijn nieuwe nummer. "Het is toch een soort maak of kraak. Of je hebt een keer geluk gehad met een nummer dat mensen tof vinden. Of mensen denken: deze jongen kan iets, ik ben benieuwd naar de rest van zijn muziek."