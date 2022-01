Vier auto's in brand in centrum Veen: 'Straatwerk helemaal naar de kloten'

In Veen zijn ook tijdens de nieuwsjaarnacht weer auto's in brand gestoken en vernielingen verricht. Volgens een ooggetuige gaat het om zeker vier voertuigen.

Op straat stonden vele honderden mensen naar de brandende auto's te kijken. Er kwamen bij vlagen vlammen van zes à zeven meter hoog uit de voertuigen.



Volgens de ooggetuige is de sfeer gezellig en zeker niet agressief. Wel is het straatwerk rondom de kruising in het centrum van Veen ‘helemaal naar de kloten'. Verder zijn alle verkeersborden en straatnaamborden verwoest of weggehaald en is alles ‘pik- en pikzwart van de rook en roet'.

