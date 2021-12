Gemeente koos ervoor om beruchte kruising Veen dit jaar niet af te sluiten

De gemeente Altena heeft er bewust voor gekozen om de beruchte kruising in Veen dit jaar niet af te sluiten. Vorig jaar was er een noodverordening van kracht. Alle toegangswegen naar het dorp waren dicht. Dit jaar vond de gemeente 'dat niet nodig'.

De noodverordening werd vorig jaar afgegeven nadat enkele dagen voor oud en nieuw 's nachts al autowrakken in brand werden gestoken. Politie en ME werden ingezet en op verschillende wegen kwamen afzettingen.

Iedereen die het dorp inreed, moest uitleggen wie hij was en wat hij kwam doen. Wie er niet woonde of werkte kwam er dus niet in.

Geen noodverordening

Dit jaar kun je echter ongehinderd in Veen komen, terwijl er ook nu al verschillende avonden problemen waren.

Zeker donderdagavond en -nacht ging het mis. Er werden zeker zes autowrakken in brand gestoken. Nadat de brandweer de eerste autowrakken had geblust en die werden afgevoerd, duurde het niet lang voordat twee andere auto's op het kruispunt in brand werden gestoken. En toen die weggetakeld werden, kwamen de volgende twee eraan.

Bij het blussen van deze auto's werd bovendien veel vuurwerk afgestoken en was het onrustig. De brandweer heeft het blussen daarop gestaakt.

Brandweer

Als de brandweer vooraf problemen verwacht, gaat ook extra de politie mee op pad, zegt een brandweerwoordvoerder. "In Veen ging het eerder deze week bij het blussen heel gemoedelijk, dus afgelopen nacht was er ook geen reden voor politiebegeleiding."

Wel is er nu het misging overleg. Wat uit dat overleg gekomen is en of er vannacht wel politie meegaat, kon de brandweer niet zeggen.

'Het is niet nodig geacht'

Maar hadden de problemen niet voorkomen kunnen worden door de wegen af te sluiten? De gemeente wil er maar weinig over kwijt.

"Een noodverordening kondig je niet zomaar af. Het is niet nodig geacht", zegt een woordvoerder die verder niet wil zeggen wie er bij die afweging betrokken zijn en wat het verschil is met vorig jaar.

Ook wil de gemeente niet zeggen welke eventuele onzichtbare maatregelen er wel genomen zijn. "We verwijzen naar een persbericht dat op nieuwjaarsdag verstuurd wordt door gemeente en veiligheidsregio."

Tienduizenden euro's schade

Vorig jaar stelde de burgemeester op 1 januari dat 'de gebeurtenissen onwenselijk waren'. "De maatschappelijke onrust en de maatschappelijke kosten van de afgelopen dagen zijn buitenproportioneel", aldus Egbert Lichtenberg toen.

Elk jaar is de gemeente tienduizenden euro's kwijt door de branden. De meeste kosten zitten in het herstel van het wegdek, dat beschadigd raakt door de brandende auto's.

Gemeenteraad

De gemeenteraad zou het ook liever aan iets anders uitgeven, zegt Philip den Haan, fractievoorzitter van Altena Lokaal. Dat is na het CDA de grootste lokale politieke partij. "Ik heb vorig jaar met omwonenden gesproken. Die zijn bang. Voor hen is het vreselijk. Maar als gemeenteraad kunnen we weinig doen. Alleen ondersteunen wat het team veiligheid doet. Bijvoorbeeld budget toestaan voor preventieteams die langs scholen of verenigingen gaan om jongeren te informeren over de gevolgen van brand."

De raddraaiers zijn moeilijk te pakken, weet Den Haan. "Niemand weet wie het zijn. Je moet dan haast camerabewaking ophangen en later die beelden bekijken, maar dat is aan het Openbaar Ministerie en niet aan de gemeenteraad."

