Toegangscontroles in Veen, politie massaal op de been

Foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision vergroot

Rond kwart over zes zijn dinsdagavond alle toegangswegen naar Veen afgesloten. Wie er niet werkt of woont, komt er niet in. De afzettingen zijn eerder neergezet dan een dag eerder.

Malini Witlox Geschreven door

Maandagavond was de politie te laat aanwezig in het dorp. Toen ging er om tien over zeven een auto in vlammen op. Op dat moment waren nog niet alle wegen afgezet.

Eerder op de dag reden 15 ME-bussen met ieder ongeveer zes tot acht agenten erin naar Nieuwendijk, waar verzameld werd. Een deel van de ME'ers rijdt sinds 18.00 uur in het dorp rond in witte bussen met blauwe strepen.

De ME'ers hebben reguliere kleding aan. Volgens een politiewoordvoerder worden dan ook geen rellen verwacht, maar zijn de speciale politieagenten onderdeel van de gewone bezetting.

Auto weggetakeld

Een Poolse auto stond dinsdagmiddag een paar straten van de kruising af geparkeerd. Die wagen was beschadigd. De gemeente en politie hebben de auto rond vier uur gecontroleerd en er stonden anderhalf uur lang boa's bij om de wagen te bewaken. Rond half zes is de auto weggetakeld.

Foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.