Crisisexpert over stilzwijgen in Veen: ‘In crisistijd moet je meedogenloos eerlijk zijn’

Het is onrustig in Veen, waar sinds de kerstdagen de traditionele autobranden de gemoederen bezighouden. Gemeente en politie kiezen nu de strategie van stilzwijgen, geen interviews en zelfs geen statement. “We willen de rust bewaren, interviews dragen daar niet aan bij”, is de uitleg. In de ogen van crisisexpert Gert-Jan Ludden niet de goede tactiek, volgens hem moet je juist nu proactief communiceren.

“Het is vaak een slechte raadgever om in crisistijd te zwijgen”, zegt Ludden. “In crisistijd, zeker nu in de coronatijd momenteel, is het van essentieel belang dat bestuurders goed communiceren. Ze moeten meedogenloos eerlijk zijn, vertellen wat ze weten en ook wat ze niet weten. Ik zou altijd proactief communiceren. Dat is eigenlijk wel essentieel in crisiscommunicatie anno 2020.”

"Het is altijd beter iets dan niets te zeggen."

Ludden snapt de reflex wel, ook omdat je het vaker ziet in crisissituaties. “Even geen olie op het vuur omdat het escalerend kan werken. Maar je mag van een burgemeester verwachten dat hij de juiste woorden weet te kiezen die bij de situatie passen. Het is altijd beter iets dan niets te zeggen. Inwoners van de gemeente zien dit gebeuren en verwachten dat de burgemeester zichtbaar is en de juiste communicatie geeft.”

Als officier van de landmacht maakte Ludden in 1996 de vliegtuigramp met de Hercules mee. Daar ontstond een drive voor leiderschap in extreme omstandigheden. Hij ontwikkelde zich tot crisisexpert. Vanuit die rol heeft hij veel crisisadviesgesprekken met burgemeesters en overheidsinstanties. Zijn advies is helder. Voor de camera verschijnen en je verhaal doen. Dat is wat er nu zou moeten gebeuren.

"Luid en duidelijk en als de situatie erom vraagt stevige taal gebruiken."

“Duidelijk aangeven hoe de situatie op dit moment is. Luid en duidelijk en als de situatie erom vraagt stevige taal gebruiken", vervolgt hij. "En als je aangeeft dat de onruststokers een warm onthaal kunnen verwachten, dan moet je er ook staan met politie om de raddraaiers in de kuit te pakken en niet meer vrij te laten tot na de jaarwisseling.”

Het is niet dat Ludden het stilzwijgen helemaal met de grond gelijk maakt, want het kan ook een tactiek zijn. “Bewust één of twee dagen stil zijn. Dat de onruststokers het idee hebben dat ze alle ruimte krijgen om hun activiteiten te ontplooien. Om dan bij verrassing enorm repressief op te treden. Maar dat is niet de meest voor de hand liggende optie. Ik zou echt proactief communiceren.”

