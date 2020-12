Politie kwam te laat in Veen: opnieuw auto in brand

Wachten op privacy instellingen... Een paar jongeren keken naar de brand. Foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision Mediaprodukties In Veen is opnieuw een auto in brand gestoken. Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/3 Opnieuw auto in brand in Veen

De brandweer is maandagavond uitgerukt omdat er toch weer een sloopauto in brand stond op de beruchte kruising in Veen. Deze auto werd rond 19.10 uur in brand gestoken. Daar waren enkele jongeren bij, hoewel een noodverordening samenscholing verbiedt.

Malini Witlox Geschreven door

De gemeente liet dit weekend weten harde maatregelen te nemen, na een paar onrustige nachten tijdens kerst. Zo zouden er toegangscontroles komen.

Volgens omstanders werd er maandagavond in Veen echter nog niet bij alle wegen gecontroleerd. Dat werd pas gedaan nadat de auto in brand stond. Ook was er weinig politie toen de brand uitbrak.

De politie was later op de avond wel met tientallen agenten ter plaatse in het dorp. Ook bij de brandende auto stonden enkele agenten. Ook zouden er twee ME-bussen onderweg zijn.

Reactie politie

Een politiewoordvoerder zegt: "De problemen in Veen begonnen de andere avonden pas later in de avond en het begin van de nacht. Om zeven uur waren we nog niet met de extra eenheden aanwezig. We hebben het dus gemist."

Overdag en in het begin van de avond patrouilleren alleen wijkagenten. Of de politie-inzet vanaf dinsdag extra vroeg start, wilde de politiewoordvoerder niets zeggen. "Over de details van de inzet doen we geen mededelingen. Maar we willen er zijn, als het nodig is."

ME

De ME wordt volgens de woordvoerder niet ingezet omdat er problemen worden verwacht. "De ME treedt niet alleen op bij rellen, maar ook bij dit soort zaken, als we organisatorisch agenten kunnen gebruiken."

Noodverordening

Het ging vorige week verschillende nachten mis in Veen. Zondagavond werd daarom een noodverordening afgekondigd, waarna het die nacht rustig bleef

In de noodverordening die tot 2 januari geldig is, staat dat er vanaf afgelopen zondag 17.00 uur een samenscholingsverbod van kracht is, net als een vuurwerkverbod. Ook is het verboden om 'objecten bij je te hebben die als wapen gebruikt kunnen worden'.

Groepjes die groter zijn dan twee personen, zijn niet toegestaan. Dat verbod was er eigenlijk al vanwege de coronamaatregelen, maar nu gaat er gehandhaafd worden, meldde de gemeente zondag. Dat zou ook gelden voor het al bestaande vuurwerkverbod.

Foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision Mediaprodukties vergroot

Een toegangscontrole bij Veen. Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision. vergroot

LEES OOK:

