Noodverordening voor Veen: samenscholingsverbod en dorp wordt afgegrendeld

De brandweer blust weer een autobrand in Veen vergroot

In Veen geldt een noodverordening. De afgelopen nachten was het onrustig in het dorp doordat jongeren auto's in brand staken en vuurwerk afstaken. Buitenstaanders komen de komende dagen Veen niet in, tenzij ze er wonen of werken of met het OV komen. De burgemeester wil zo voorkomen dat de situatie in het dorp uit de hand loopt.

Malini Witlox Geschreven door

In de noodverordening die tot 2 januari geldig is, staat ook dat er vanaf zondag 17.00 uur een samenscholingsverbod van kracht is, net als een vuurwerkverbod. Ook is het verboden om 'objecten bij te hebben die als wapen gebruikt kunnen worden' .

Groepjes die groter zijn dan twee personen, zijn niet toegestaan. Dat verbod was er eigenlijk al vanwege de coronamaatregelen, maar nu gaat er gehandhaafd worden. Dat geldt ook voor het al bestaande vuurwerkverbod.

Overtreders gaan op de bon. "Overtreding van de noodverordening is een strafbaar feit, waarop een gevangenisstraf van maximaal drie maanden of een geldboete van maximaal 4.350 euro is gesteld.", stelt de gemeente.

Branden

Het is al een paar nachten onrustig in Veen. Zowel in de nacht van 25 december als 26 december waren grote groepen jongeren op straat en werden auto's in brand gestoken.

Jongeren hinderden afgelopen nacht de brandweer bij hun werk, een nacht eerder werd de brandweer zelfs bestookt met vuurwerk.

Waarschuwing

De burgemeester deed eerder al een oproep aan de inwoners. "Praat met elkaar en denk na of jullie deze traditie werkelijk op deze manier in stand willen houden", zei Lichtenberg. Hij gaf aan eventuele extra maatregelen te nemen als er geen gehoor werd gegeven aan zijn oproep.

Lichtenberg zegt nu: “De oproep die ik gisteren samen met de hulpdiensten heb gedaan, heeft niet geleid tot een rustige nacht. Hoewel ik blij ben dat de hulpverleners geen strobreed in de weg is gelegd is de rust niet wedergekeerd."

Toename

Het gebruik in Veen om tijdens de jaarwisseling sloopauto’s te laten branden op het kruispunt, neemt volgens hem toe.

"De aanloopperiode naar oud & nieuw wordt langer, de branden worden heftiger en de aanzuigende werking op mensen van buiten wordt groter. Ook binnen het dorp, groeit de weerstand. Om verdere escalatie te voorkomen, is ingrijpen noodzakelijk gebleken. Gemeente en hulpdiensten hebben in gezamenlijkheid besloten dat het nu genoeg is. Deze situatie moet stoppen voordat het echt fout gaat."

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.