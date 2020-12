Ministerie: 'Wij bemoeien ons niet met Veen, is een lokale aangelegenheid'

Minister Ferd Grapperhaus (archiefbeeld: Omroep Brabant). vergroot

De ongeregeldheden in Veen zijn een 'lokale aangelegenheid'. Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid zondagochtend weten na de zoveelste onrustige avond en nacht in het dorp. Ondanks een oproep van de burgemeester werd opnieuw een auto met vuurwerk in brand gestoken.

Weer werden er auto's in brand gestoken en kwamen mensen massaal bijeen op het beruchte kruispunt van de Witboomstraat met de Van der Loostraat. Van de coronavoorschriften trokken zij zich weinig aan. Volgens een ooggetuige stonden er 'honderden mensen' bij de autobranden te kijken en werd er zwaar vuurwerk afgestoken.

Volgens Bart Vis, woordvoerder van het ministerie van Justitie een Veiligheid is wat er in Veen gebeurt een 'lokale aangelegenheid'. "Wij bemoeien ons hier niet mee", laat hij weten. "De lokale driehoek, burgemeester, de politiechef en de officier van justitie, gaat hierover."

'Een dieptepunt'

De afgelopen dagen was het ook al erg onrustig in Veen. Vrijdagnacht werd de brandweer zelfs met vuurwerk bestookt toen die een autobrand in Veen wilde blussen. Burgemeester Egbert Lichtenberg van de gemeente Altena noemde dit 'een dieptepunt' in de gebeurtenissen van de afgelopen dagen.

De burgemeester deed een beroep op alle inwoners van Veen om met elkaar te praten en na te denken of ze 'dit gebruik werkelijk op deze manier in stand willen houden'.

'Men heeft maling aan het gezag'

Maarten Brink van de politiebond ACP constateert dat een oproep van de burgemeester kennelijk onvoldoende is om problemen in Veen te voorkomen: "Men heeft maling aan het gezag", schrijft hij op Twitter.

