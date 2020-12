Weer onrustig in Veen ondanks dringende oproep burgemeester: 'Het vuur was enorm'

Honderden mensen kwamen kijken bij de autobranden in Veen (foto: SQ Vision) vergroot

Ondanks een dringende oproep van burgemeester Egbert Lichtenberg was het ook zaterdagavond en -nacht onrustig in Veen. Weer werden er auto's in brand gestoken en kwamen mensen massaal bijeen op het beruchte kruispunt van de Witboomstraat met de Van der Loostraat.

Volgens een ooggetuige stonden er 'honderden mensen' bij de autobranden te kijken en werd er zwaar vuurwerk afgestoken. Vrijdagnacht werd de brandweer bestookt met vuurwerk toen die het vuur wilde blussen. Er zijn geen berichten dat dit zaterdagavond en -nacht weer het geval was.

'Volgestapeld met banden en ander rotzooi'

De eerste auto vatte rond elf uur zaterdagavond vlam. Nadat de brandweer dat vuur geblust had, was het om een uur 's nachts weer raak. Toen stond een auto met een paardentrailer in lichterlaaie op de kruising. "De paardentrailer en auto waren volgestapeld met banden en ander rotzooi", laat een ooggetuige weten. "Het vuur was enorm. "

De brandweer bluste de autobranden in Veen (foto: SQ Vision). vergroot

Het viel de ooggetuige op dat er ondanks de coronavoorschriften steeds honderden mensen op de autobranden afkomen. "Ook dit keer was dat zo. Aan alle kanten van de kruising stonden mensen te kijken naar het vuur. "

Er werd ook zwaar vuurwerk afgestoken in Veen (foto: SQ Vision). vergroot

Het in brand steken van sloopauto's rond de jaarwisseling is traditie in Veen (foto: SQ Vision). vergroot

