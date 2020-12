Politiebonden willen steviger optreden in Veen: 'Praten helpt niet, het is tijd om te handhaven'

Brand in Veen (foto: Jurgen Versteeg / SQ Vision). vergroot

Politieagenten willen handhaven in Veen. Jan Struijs van de Nederlandse Politievakbond hoort dat van zijn agenten, maar vooralsnog wordt er niet ingegrepen. Agenten zien voor de zoveelste avond met lede ogen aan dat een grote groep jongeren samenkomt en onbestraft allerlei misdrijven pleegt. “Dit heeft een uitstraling op de rest van Nederland. Iedereen kijkt naar Veen en ziet dat er niet wordt gehandhaafd”, aldus Struijs.

Dirk Verhoeven & ANP Geschreven door

Het opstoken van auto’s is dat misschien wel een traditie in Veen, de roep om hard in te grijpen klinkt steeds luider. Zaterdag liet burgemeester Egbert Lichtenberg van de gemeente Altena, waar Veen onder valt, al weten dat er een dieptepunt is bereikt. Hij riep inwoners op om in gesprek te gaan met elkaar. Ingrijpen vonden de lokale autoriteiten nog niet nodig, omdat ze bang waren voor escalatie.

Jongeren hadden lak aan de oproep van burgemeester en feestten er 's nachts lustig op los. Er waren naar schatting een paar honderd mensen aanwezig. Vrijdagnacht werd de brandweer gehinderd bij het blussen van de brand, maar dat was in de nacht van zaterdag op zondag anders. Nu vormde een groep jongeren een kring om de hulpverleners heen, zodat anderen niet bij de brandweerlieden konden komen.

"Nu is het beeld dat de politie niets doet."

Struijs maakt zich zorgen over het beeld dat er nu ontstaat. “Iedereen ziet dat er weer auto’s in brand gaan. Je ziet jongeren zich schuldig maken aan openlijke geweldpleging en brandstichting. Dit vraagt om een antwoord. Je moet deze mensen gewoon opsporen en vervolgen”, aldus Struijs.

Voorzitter Gerrit van de Kamp van de ACP zei al eerder op Twitter: "De burgemeester heeft een flink aantal bevoegdheden om hiervoor in te zetten. Waarom gebeurt dat niet? Nu is het beeld dat de politie niets doet. Inzetten daarvan is bestuurlijk besluit. Pas daarna kan de politie optreden. Daarover moet nu duidelijkheid komen!"

"Dus denk na bij wat je doet."

Struijs is bang dat andere mensen in Nederland een voorbeeld nemen aan wat er in Veen gebeurtd. “Als ze zien dat er niet wordt gehandhaafd, zeggen ze: het mag daar wel, waarom hier niet? We hebben gemerkt dat goede gesprekken met die jongeren niet hebben geholpen, dus ga handhaven!”

Ook de brandweer deed zaterdag een beroep op de inwoners. "We willen niet naar een situatie dat we mensen in nood geen hulp kunnen verlenen. Dus denk na bij wat je doet. De veiligheid van onze eigen mensen staat voorop. Help ons voorkomen dat we ons werk niet meer kunnen doen."

In de nacht van donderdag op vrijdag brandden in Veen al vier auto's uit. Het ging toen volgens de brandweer om kleine, afzonderlijke autobranden. Eerder werden ook stapels autobanden in brand gestoken. De gemeente en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant konden zondag nog geen commentaar geven op de nieuwe onrustige nacht en de situatie in Veen.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.