Agressie en hoge werkdruk breken agenten op: 'Geen tijd voor een praatje'

Koen Simmers (foto: Omroep Brabant).

De werkdruk bij de politie is nog altijd veel te hoog. Dat zegt Koen Simmers, hoofdbestuurder van de Nederlandse Politiebond, zondag in praatprogramma KRAAK. van Omroep Brabant. Daarbij krijgen steeds meer hulpverleners te maken met agressie, waardoor het moeilijk is om agenten binnenboord te houden. "Het heeft enorme impact."

Koen Simmers vindt dat de politie niet meer alles moet doen. "De werkdruk voor de politie is enorm. Hierdoor vertrekken ook veel medewerkers. Het is niet alleen de werkdruk, maar ook de bedreigingen aan ons adres. Soms worden agenten met hun naam en adres op sociale media gezet. Dat heeft een enorme impact."

"We verlenen alleen nog maar noodhulp er is geen tijd voor een praatje."

Het werk is volgens Koen voor de politie veranderd. "We verlenen eigenlijk alleen nog maar noodhulp. We hebben geen tijd meer voor een praatje met bewoners na een geweldsincident of met een boswachter die melding maakt van een dumping. Uit dit soort gesprekjes haal je informatie, respect, begrip. We zijn vooral bezig met excessen bestrijden. De boog staat nu constant gespannen", zegt Simmers En daar bovenop komt volgens Koen dat er steeds minder respect is voor hulpverleners. "Blijkbaar is het normaal geworden om hulpverleners te bedreigen en aan te vallen", zegt de hoofdbestuurder. "Als er bijvoorbeeld een reanimatie is, moeten agenten eerst de plek vrijgeven voordat de ambulancepersoneel aan de slag mag gaan", legt Koen uit. "Met oud op nieuw gaan agenten in 'oorlogstenue', met oordoppen en beschermers, de straat op. Blijkbaar vinden we dit normaal. Het zou zoveel schelen als hulpverleners steun krijgen in plaats van dat ze het mikpunt zijn van agressie en frustratie."

"Geld alleen is niet de oplossing, de politie moet vooral minder taken krijgen."