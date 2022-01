Toch heftig ongeluk op N279 die juist veiliger zou moeten zijn: 'Heel gek'

Herm en zijn dochter Maud wonen naast de N279 (foto: Lola Zopfi).

Bewoners naast de N279 bij Berlicum, waar zaterdagavond een ernstig ongeluk plaatsvond, zijn verbaasd over hoe dat heeft kunnen gebeuren. De N279 was vroeger volgens omwonenden een 'dodenweg'. "Maar nu is het juist veel veiliger gemaakt", vertelt Herm.

Lola Zopfi Geschreven door

Twee auto's kwamen zaterdagavond met elkaar in botsing op de N279. Een gezin met twee kinderen hield hier lichte verwondingen aan over. De bestuurder van de andere auto raakte zwaargewond. Herm woont samen met zijn dochter Maud naast de N279. Ze waren thuis toen ze plots een traumahelikopter boven hun huis hoorden. "Het was al donker. Ineens hoorde we heel veel sirenes en uiteindelijk zelfs een traumahelikopter", vertelt Herm. "Ik hoorde veel rumoer", vult Maud aan. "Ik was even bang dat het misschien iemand was die ik ken, omdat het zo dicht bij ons gebeurde."

"Toen de traumahelikopter landde wist ik: dit is niet best."

Zij denkt dat het vooral misgaat met de maximumsnelheid die geldt op de weg. "Het is een rechte weg zonder tegenliggers. Maar dat nodigt uit om sneller te gaan rijden. Dat je maar 80 kilometer per uur mag rijden, maakt het denk ik saai voor automobilisten waardoor je toch denkt: ik ga even wat sneller." Het verkeer werd na het ongeluk omgeleid, vertelt Herm. "Normaal is het hier heel rustig, maar nu kwamen ineens veel auto's door onze straat. Vanaf een afstandje zag ik dat ze bezig waren op de snelweg en ook toen de traumahelikopter landde wist ik: dit is niet best."

"We hebben onze buurman verloren die hier verongelukt is."

De N279 was eerst een eenbaansweg met bomen aan de zijkant. Volgens Herm was het toen veel gevaarlijker. "Het was een beruchte weg. We hebben onze buurman verloren die hier verongelukt is. Vroeger waren er ook veel kop-staartbotsingen en frontale botsingen, omdat het toen nog geen tweebaansweg was. Het is daarom goed dat de weg vernieuwd is, maar ook heel gek dat dan zo'n ongeluk kan gebeuren." Omdat Herm naast de weg woont, krijgt hij er veel van mee als er een ongeluk gebeurt. "Laatst waren er twee vrachtwagens op elkaar gebotst, dat was ook weer heel gek, omdat het echt veiliger is nu." Ook andere bewoners uit de buurt bevestigen dat de weg juist verbeterd is nu.