Gezin met twee kinderen van 12 en 9 jaar licht gewond na ernstig ongeluk

Het gezin met twee kinderen dat zaterdagavond betrokken was bij een ernstig ongeluk op de N279 heeft er lichte verwondingen aan overgehouden. De bestuurder in de andere auto raakte zwaargewond. Hij zat alleen in de auto en moest door de brandweer worden bevrijd. De kinderen zijn 12 en 9 jaar. Hun ouders zijn 45 en 44 jaar.

Het ongeluk gebeurde bij Berlicum. Het lijkt erop dat de twee auto's elkaar eerder hebben geraakt en pas honderden meters verderop tot stilstand zijn gekomen.

Alcohol of drugs

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Dit kan volgens de politie nog dagen of zelfs weken duren. Het is ook nog niet duidelijk of er bijvoorbeeld alcohol of drugs in het spel was.

De man die zwaargewond raakte is 40 jaar oud. Over zijn huidige toestand kan de politie niets zeggen.