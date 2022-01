1/1 Vijf gewonden onder wie twee kinderen bij ernstig ongeluk in Berlicum

Bij een ernstig ongeluk met twee auto's op de N279 bij Berlicum zijn zaterdagavond vijf mensen gewond geraakt, onder wie twee kinderen. Zij zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft een man uit zijn auto moeten bevrijden. Hij lijkt er het slechtst aan toe te zijn. Hij zat als enige in de auto.

Een van de twee auto's lag ondersteboven op de weg. De andere wagen had flinke schade opgelopen en stond in de berm. Vermoedelijk hebben ze elkaar enkele honderden meters eerder geraakt, voordat ze tot stilstand kwamen.

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie sloot de weg in de richting van Veghel naar Den Bosch af voor sporenonderzoek. Dit duurde enkele uren.

Traumahelikopter

Vier ambulances en meerdere brandweerwagens kwamen naar de plek van het ongeluk. Ook is er een traumahelikopter geland. Het ongeluk gebeurde om kwart voor acht.

N279 tussen Veghel en Helmond

Een ander deel van de weg, het stuk van de N279 tussen Veghel en Helmond staat bekend als een gevaarlijke weg. In de afgelopen jaren zijn er meerdere ernstige en dodelijke ongelukken gebeurd. De provincie wil de daar weg aanpakken, maar afgelopen december werd dat plan nog door de Raad van State van tafel geveegd.

Volgens de provincie is de ombouw van de weg nodig omdat het in de toekomst alleen maar drukker wordt op de weg. Maar de bezwaarmakers twijfelen daaraan. Volgens hen heeft de provincie bij het berekenen van de drukte verouderde rekenmodellen gebruikt. De Raad van State was het daarmee eens.