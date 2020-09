N279 is lange, saaie, rechte weg en juist daarom levensgevaarlijk, zegt verkeersdeskundige

De N279 bij Veghel is een lange, saaie, rechte weg. En juist dit kan volgens verkeersdeskundige Ruud Hornman van de Breda University of Applied Sciences een dodelijke combinatie zijn. "Zo'n weg die er zo ongevaarlijke uitziet, lokt vaak uit tot heel gevaarlijk gedrag."

Het ongeluk maandagmorgen op de N279 bij Veghel is de derde met fatale afloop in een jaar tijd. In de afgelopen twee dagen vonden er twee dodelijke ongelukken plaats op de N279 bij Veghel.

Het aanpassen van de weg is niet voldoende, denkt Hornman. "Een weg verbreden geeft je hooguit wat meer ruimte om fouten te maken. Maar meestal is het niet de oplossing om hem veiliger te maken. Niet te hard rijden en niet inhalen waar het niet is toegestaan. En laat je ook niet afleiden. Dat is het enige wat je er echt aan kunt doen."